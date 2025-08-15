Polonia recuerda que Rusia «no es invencible» antes de cumbre en Alaska de Trump y Putin

Cracovia (Polonia), 15 ago (EFE).- El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, recordaron este viernes que Rusia no es «invencible», a falta de pocas horas para que comience en Alaska la reunión entre el jefe de Estado de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

«El 15 de agosto es un buen día para dialogar con Rusia sobre guerra y paz. Ese mismo día, hace 105 años, durante la Batalla de Varsovia, los polacos detuvieron al Ejército Rojo en su avance hacia Europa. Por suerte, desconocíamos que Rusia era invencible, y la vencimos. La paz se logra mediante la fuerza, nada más», dijo Tusk en un mensaje publicado en X.

El jefe del Gobierno polaco hizo así referencia al episodio histórico que se conmemora este viernes para marcar el 105º aniversario de la Batalla de Varsovia, cuando los polacos detuvieron al Ejército Rojo en su avance hacia Europa a las puertas de la capital de Polonia, hecho que se conoce como «el milagro del Vístula».

Nawrocki también hizo alusión en su cuenta de X al aniversario de la que recordó como «gran victoria» que fue la Batalla de Varsovia, y subrayó cómo las fuerzas polacas repelieron «con éxito la marcha del Ejército Rojo hacia el oeste, protegiendo a Europa de una revolución comunista».

«Durante siglos, el imperialismo ruso ha sido una amenaza mortal para nuestra libertad. La tradición política polaca enseña que el expansionismo ruso se basa en un legado de despotismo interno, en el que el único hombre libre es el propio gobernante», manifestó Nawrocki.

«Pero precisamente porque el despotismo ruso es enemigo de la libertad, el imperialismo ruso sólo puede ser derrotado mediante una alianza de pueblos libres», abundó el jefe de estado polaco, que aseguró que su país nunca se rendirá ante «el imperialismo ruso».

«Por eso apoyamos a Ucrania en la defensa de su libertad: para que Europa vuelva a estar unida, libre y en paz. Rusia no es imparable. Rusia no es invencible», concluyó su mensaje.

Tusk, también hizo un llamamiento el jueves a la «unidad inquebrantable de Polonia y de toda Europa» frente a «las crecientes amenazas procedentes del este» y comparó la guerra de su país contra Rusia de 1920 con la actual guerra de Ucrania.

En declaraciones recientes, Tusk dijo también que «la estrategia rusa nunca ha cambiado, y consiste en «obtener, mantener, conquistar el control sobre esta parte del mundo», y añadió que, en su opinión, «el futuro de Polonia y de la seguridad europea se decidirá en los próximos días».

Tusk calificó el encuentro de Alaska de «gran contienda diplomática, reflejo de la contienda militar del frente ucraniano», y estableció una comparación entre la lucha de Ucrania y la librada entre Polonia y Rusia en 1920.

Asimismo, Tusk destacó que «la lección más importante del pasado y del presente» es la necesidad de que los polacos y Europa estén «unidos frente a las amenazas que de nuevo han surgido desde el Este». EFE

