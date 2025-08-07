Portugal alarga el estado de alerta por altas temperaturas hasta el 13 de agosto

2 minutos

Lisboa, 7 ago (EFE).- El Gobierno de Portugal decidió este jueves alargar el estado de alerta hasta el próximo miércoles 13 de agosto debido al empeoramiento de las condiciones climáticas que se prevé para los próximos días y después de que las medidas en el marco de la declaratoria hayan surtido efecto a lo largo de esta semana.

Así lo confirmó la ministra de Administración Interna (del Interior), Maria Lúcia Amaral, en una rueda tras un Consejo de Ministros en el que se tomó la decisión de alargar la declaratoria, que entró en vigor el pasado domingo y acababa este jueves.

«La decisión se ha tomado básicamente por dos razones: en primer lugar, porque se ha comprobado que la vigencia del estado de alerta y las respectivas prohibiciones han contribuido efectivamente a reducir el número de incendios, y en segundo lugar, porque se prevé, una vez más, un empeoramiento de las condiciones climáticas para los próximos días», dijo Amaral.

Con esta renovación, siguen vigentes las medidas que han aplicado esta semana, entre ellas la prohibición del acceso a las zonas forestales, las quemas agrícolas, los trabajos en zonas forestales utilizando cualquier tipo de maquinaria -como desbrozadoras o trituradoras-, así como los fuegos artificiales y artefactos pirotécnicos.

Ante el pronóstico climático de altas temperaturas que se prevé para los próximos días en Portugal, se mantendrá la vigilancia y combate de incendios, agregó la ministra, quien añadió que el Gobierno también autorizó la compra de dos kits de lucha contra incendios para ser usados en aviones de las Fuerzas Armadas.

Por último, Amaral apeló a los portugueses para pedirles que reduzcan los comportamientos de riesgo de incendio.

Portugal ha luchado desde la semana pasada contra varios incendios que han arrasado especialmente el norte y el centro del país, avivados por las altas temperaturas y fuertes vientos que azotan al país.

Desde ayer, la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) aseguró que la situación de los fuegos se ha normalizado.

Según la previsión del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), cuatro regiones portuguesas están en alerta naranja este jueves y lo seguirán estando el viernes. Por su parte, el sábado dos regiones aumentarán su nivel de alerta a rojo, en el norte del país, y otras tres permanecerán en naranja. EFE

lmg/icn