Portugal aprueba una compensación por el encarecimiento del combustible en veda del pulpo

2 minutos

Lisboa, 13 ago (EFE).- El Gobierno de Portugal concederá una compensación económica por el aumento de los costes de combustible «causado por la obligación de retirar los artes de pesca del mar durante el período de veda del pulpo», que se aplica por primera vez este año en todo el país, anunció el Ejecutivo este miércoles.

En un comunicado conjunto, el Ministerio de Ambiente y Energía y el de Agricultura y Mar explicaron que la ayuda económica se asignará por embarcación previa solicitud, que se podrá hacer hasta el 30 de septiembre.

El período de veda del pulpo se está cumpliendo por primera vez en todo Portugal e implica la recogida obligatoria de todos los artes de pesca calados en el mar, en particular las trampas de refugio (‘alcatruzes’) y las trampas de jaula (‘covos’).

«El carácter inédito de la medida de veda del pulpo, así como la tipología de las embarcaciones que tradicionalmente se dedican a esta pesca, exigen un esfuerzo logístico y económico adicional por parte de los pescadores y armadores, especialmente en las zonas costeras más dependientes de esta especie», consideró el Gobierno.

Por eso, con esta compensación esperan reconocer «el esfuerzo» de los pescadores y reforzar «el Gobierno con una pesca sostenible y responsable».

El Ejecutivo no detalló de cuánto será la compensación ni a cuánto asciende la partida total para esta medida.

En este año 2025 por primera vez todo el país sigue el mismo calendario coordinado de veda del pulpo, ya que antes se aplicaba de forma más dispersa y las temporadas variaban de una región a otra. EFE

lmg/pddp