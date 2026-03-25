Portugal baja su previsión de crecimiento a 1,8 % en 2026 por guerras y temporales

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Lisboa, 25 mar (EFE).- El Banco de Portugal (BdP) revisó a la baja la perspectiva del crecimiento de la economía portuguesa en 2026, que deberá situarse en el 1,8 %, cinco décimas porcentuales menos que lo previsto en diciembre, resultado del «deterioro» del contexto internacional y los temporales de inicio de año.

Así lo explicó el banco central en su boletín de marzo, publicado este miércoles, que recoge que la economía deberá crecer el 1,6 % en 2027 y el 1,8 % en 2028.

En el documento, el BdP precisó que este descenso en el pronóstico refleja «el deterioro del contexto internacional, tras el conflicto en Oriente Medio, que implicó el aumento del precio de los bienes energéticos y la expectativa de que empeoren las condiciones de financiación».

Señaló que también contribuyeron a esta revisión los temporales registrados a comienzos de este año, que causaron múltiples estragos en el país, y la evolución más débil de la actividad de 2025 frente a lo proyectado en diciembre.

Aun así, el Banco de Portugal afirmó que este contexto «adverso» se verá mitigado este año por la solidez del mercado trabajo, la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia y «una política presupuestaria expansionista».

En los dos años siguientes, la actividad estará condicionada por el ablandamiento de la oferta de trabajo y por la disminución de los fondos europeos, avanzó la entidad bancaria, que prevé que la demanda interna sea el principal motor de crecimiento.

Por otro lado, la inflación también deberá aumentar, situándose en el 2,8 % en 2026 (7 décimas porcentuales más que lo previsto en diciembre), reflejo de las presiones externas y «en gran medida» por el conflicto en Oriente Medio.

En 2027 la inflación deberá ser del 2,3 % y en 2028 del 2 %.

En ese sentido, «la disipación del impacto sobre los precios de la energía y el mantenimiento de expectativas de inflación a largo plazo ancladas deberían contribuir a la estabilidad de los precios al consumidor al final del horizonte, tanto en Portugal como en la zona del euro», planteó el banco central luso en su boletín.

El BdP recomendó también mantener la trayectoria de reducción del endeudamiento público y privado, seguir reforzando las cualificaciones de la población y crear condiciones para aumentar las inversiones y adoptar nuevas tecnologías. EFE

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