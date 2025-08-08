Portugal está «profundamente preocupado» con el plan israelí para ocupar la ciudad de Gaza

1 minuto

Lisboa, 8 ago (EFE).- El Gobierno de Portugal, liderado por el conservador Luís Montenegro, afirmó estar «profundamente preocupado» con el plan anunciado por Israel para la ocupación de la ciudad de Gaza, y aseguró que esto agravará la crisis humanitaria.

El Ministerio de Negocios Extranjeros (del Exterior) luso, encabezado por el exeurodiputado Paulo Rangel, eligió la red social X para transmitir su mensaje en portugués e inglés, donde defendió que este plan debe ser suspendido y dar paso el cese el fuego, entre otras medidas.

«El Gobierno portugués está profundamente preocupado con el nuevo plan del Gobierno de Israel de ocupación de Gaza. Pone en causa los esfuerzos para el alto el fuego y agrava la tragedia humanitaria. Debe ser suspendido, dar lugar al alto el fuego, la liberación de los rehenes y la entrada urgente de ayuda», escribió la cartera.

La determinación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, fue aprobada este viernes por el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo israelí. EFE

