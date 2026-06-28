Portugal quita hierro al segundo puesto y dice que el objetivo era clasificar

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Miami (EE.UU.), 27 jun (EFE).- Los jugadores de la selección portuguesa intentaron quitar hierro al segundo puesto con el que finalizaron el Grupo K, tras empatar 0-0 ante Colombia, asegurando que lo importante era llegar a las eliminatorias en buena forma y que todos los rivales que se encontrarán son complicados.

«Estamos satisfechos por la primera fase, independientemente de todo. Obviamente, debemos siempre ganar, para eso es que trabajamos todos los días», dijo Diogo Costa en la zona mixta posterior al empate ante Colombia.

«Vinimos aquí para ganar y eso es lo que importa. Ese es nuestro foco», agregó el portero.

Su compañero Joao Felix resaltó que habían logrado el objetivo de la fase de grupos al clasificar a la siguiente ronda, y señaló que «todos los caminos son difíciles»; sin importar el rival.

Portugal se enfrentará en dieciseisavos de final a la selección de Croacia, y en unos hipotéticos octavos de final podría verse con España.

Samu Costa incidió también en que «el objetivo era clasificar» a las eliminatorias, y aseguró que fueron a por la victoria contra Colombia, pese a que por momentos se vio a una Portugal muy conformista.

«Tuvimos muchas ocasiones; hicimos un muy buen partido; hay que seguir», afirmó el centrocampista del Mallorca español.

Además, definió a la selección cafetera como «un buen equipo y muy intenso», que se lo puso muy complicado con su mentalidad ofensiva.

«Ha sido un partido súper difícil», sentenció. EFE

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