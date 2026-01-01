Portugal registró en 2025 el récord histórico de consumo de electricidad

2 minutos

Lisboa, 1 ene (EFE).- Portugal registró en 2025 su récord histórico de consumo de electricidad al alcanzar los 53,1 teravatio hora (TWh), un 3,2 % más que el año anterior, informó este jueves Redes Eléctricas Nacionales (REN), la empresa que gestiona el transporte de electricidad y gas en el país.

Se trata del consumo anual más alto jamás registrado en el país, superando en un 1,7 % el anterior máximo histórico, que databa de 2010 (52,2 TWh), precisó REN en un comunicado.

En 2025, la producción renovable aumentó a 37 TWh, frente a los 36,7 TWh de 2024, lo que supone el valor más alto jamás registrado y que correspondió al 68 % del consumo.

Esta cifra es similar a la del año anterior (70 %), incluso teniendo en cuenta las restricciones técnicas impuestas a la producción de electricidad para salvaguardar la seguridad del suministro en el período inmediatamente posterior al apagón del 28 de abril.

Entre los factores que impulsaron la producción renovable, REN señaló el aumento del 25 % en la producción fotovoltaica, así como un régimen favorable en la producción hidroeléctrica.

La producción no renovable, prácticamente toda ella de gas natural, ascendió a 7,9 TWh, un 54 % más que el año anterior, lo que representa el 15 % del consumo nacional.

En 2025, el saldo importador de energía se situó en 9,3 TWh (un 11 % inferior al del año anterior) y abasteció el 17 % del consumo nacional (en 2024 fue el 20 %).

El abastecimiento del sistema nacional en 2025 se mantuvo casi íntegramente desde la central de Sines, mientras que a través de la interconexión con España las entradas representaron solo alrededor del 3 % del consumo.

El gas descargado en Sines procedía de Nigeria y Estados Unidos, que representaron, respectivamente, el 52 % y el 41 % del abastecimiento nacional.

Por otra parte, en diciembre, el consumo anotó un crecimiento del 6,9 % con respecto al mismo mes del año anterior, o del 4,8 % si se corrigen los efectos de la temperatura y los días laborables. EFE

lmg/lab