Portugal reporta un terremoto de magnitud 3 cerca del archipiélago luso de Azores

1 minuto

Lisboa, 13 ago (EFE).- Un temblor de magnitud 3 fue sentido en la madrugada de este miércoles en la isla de São Jorge, en el archipiélago portugués de Azores, informó el Centro de Información y Vigilancia Sismovolcánica de la región (Civisa).

La entidad explicó en un comunicado que el evento tuvo lugar a las 2.31 hora local (misma hora UTC) y que el epicentro estaba a unos 21 kilómetros al noreste de la isla.

Según su información, se sintió con intensidad máxima III (Escala Mercalli) en la localidad de Topo.

Según estos datos, el temblor entra dentro de la clasificación de «débil», ya que tiene efectos similares a los provocados por el paso de vehículos pesados.

Este suceso lo enmarcan en la actividad sísmica que se registra en la región desde junio de 2022, por lo que no excluyen la posibilidad de que se registren nuevos temblores que sean sentidos por la población. EFE

