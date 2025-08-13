The Swiss voice in the world since 1935

Portugal reporta un terremoto de magnitud 3 cerca del archipiélago luso de Azores

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 13 ago (EFE).- Un temblor de magnitud 3 fue sentido en la madrugada de este miércoles en la isla de São Jorge, en el archipiélago portugués de Azores, informó el Centro de Información y Vigilancia Sismovolcánica de la región (Civisa).

La entidad explicó en un comunicado que el evento tuvo lugar a las 2.31 hora local (misma hora UTC) y que el epicentro estaba a unos 21 kilómetros al noreste de la isla.

Según su información, se sintió con intensidad máxima III (Escala Mercalli) en la localidad de Topo.

Según estos datos, el temblor entra dentro de la clasificación de «débil», ya que tiene efectos similares a los provocados por el paso de vehículos pesados.

Este suceso lo enmarcan en la actividad sísmica que se registra en la región desde junio de 2022, por lo que no excluyen la posibilidad de que se registren nuevos temblores que sean sentidos por la población. EFE

cch/jcg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR