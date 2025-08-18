Portugal supera las 216.000 hectáreas quemadas este año, según estimaciones de Copernicus

Lisboa, 18 ago (EFE).- Un total de 216.214 hectáreas se han quemado en Portugal en los incendios ocurridos este año, según los datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), de Copernicus, actualizados este lunes.

De acuerdo con la información de esta herramienta, del programa Copernicus, de observación y vigilancia de la Tierra de la Unión Europea, desde 2006 se han quemado de media en Portugal 96.360 hectáreas cada año, por lo que la cifra de este 2025 ya es superior.

Los últimos datos ofrecidos por la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) este lunes apuntan que más de 4.000 bomberos siguen combatiendo las llamadas en Portugal junto a 1.300 medios terrestres y 13 aéreos.

El incendio más grande de la jornada, donde hay desplazados 1.261 bomberos y las llamas ya han comenzado a arder en una parte del Parque Natural Serra da Estrela, el parque natural más grande de Portugal y que está ubicado en la región de Guarda, fronteriza con la provincia española de Guarda.

Este miércoles acaba el estado de alerta decretado el pasado 3 de agosto por el Gobierno luso debido a la ola de calor que ha afectado al país durante prácticamente todo el mes de agosto y que ha significado una crítica situación de incendios rurales, que la semana pasada se cobraron a la primera víctima mortal.

Está previsto que a lo largo de esta semana las temperaturas desciendan y se reduzca el riesgo de incendios, una situación que no se normalizará hasta el jueves, según la previsión del Instituto del Mar y la Atmósfera (IPMA). EFE

