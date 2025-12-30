Portugal suspende por 3 meses el nuevo sistema migratorio del aeropuerto por largas colas

2 minutos

Lisboa, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Portugal anunció este martes la suspensión por tres meses del nuevo sistema migratorio europeo en el aeropuerto de Lisboa tras las largas filas y esperas que ha ocasionado desde su implementación en octubre.

Así lo comunicó el Ministerio de Administración Interna (del Interior) en un comunicado, en el que anunció la «suspensión inmediata por tres meses de la utilización del sistema informático EES», así como un refuerzo del 30 % de la capacidad de los equipos fronterizos, tanto físicos como electrónicos.

Al igual que el resto de países del espacio Schengen (en total 29, todos los de la Unión Europea, salvo Chipre e Irlanda, así como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein), Portugal ha introducido el nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES, siglas del inglés ‘Entry Exit System’).

El nuevo sistema electrónico de control de fronteras, que emplea los datos biométricos de los pasajeros, empezó a operar en el aeropuerto de la capital portuguesa el pasado octubre y desde entonces se han registrado largas colas.

Este mismo mes de diciembre, la ministra de Administración Interna, Maria Lúcia Amaral, admitió que su implementación «ha salido mal».

Las esperas medias en el aeropuerto lisboeta son de tres horas, pero algunos días han llegado hasta las seis, según confirmó Amaral en una comparecencia en el Parlamento al respecto de este asunto.

Ese mecanismo sirve para registrar digitalmente a personas extranjeras que entren al espacio Schengen y recoge de forma automatizada datos biométricos del rostro y las huellas dactilares de ciudadanos de terceros países que entran en este espacio. EFE

lmg/rod