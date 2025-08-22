Powell dice que los riesgos para la economía «están cambiando» y apunta a rebaja de tipos

3 minutos

Washington, 22 ago (EFE).- El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, afirmó este viernes que «la balanza de riesgos» para la economía de su país «está cambiando», lo que, junto a su preocupación por el mercado laboral, podría llevar a que el organismo implemente pronto una rebaja de tipos de interés.

«Las perspectivas y el equilibrio cambiante de riesgos (de la economía) pueden justificar un ajuste de nuestra la postura de nuestra política (monetaria)», dijo Powell durante su intervención en el simposio de banqueros centrales que preside en la localidad de Jackson Hole (Wyoming).

«Los riesgos para la inflación están sesgados al alza y los riesgos para el empleo, a la baja, una situación compleja cuando nuestros objetivos están tan en conflicto», explicó Powell en referencia al doble mandato de la Fed, y añadió que pese a que el precio del dinero se encuentra ahora «más cerca de la neutralidad que hace un año» las actuales «perspectivas de referencia y el cambiante en la balanza de riesgos podrían justificar un ajuste de nuestra postura política».

Powell dijo que el mercado laboral muestras una «curiosa» estabilidad «que resulta de una caída de la oferta y la demanda de trabajadores» pero los riesgos a la baja están subiendo.

También consideró, por primera vez con tanta claridad, que el efecto del aumento arancelario en los precios podría ser «relativamente corto», aunque «los efectos de los aranceles en los precios al consumo ya son claramente visibles».

Estas afirmaciones, realizadas en el arranque de su esperada alocución en el foro económico que la Fed celebra cada verano en el estado de Wyoming, dispararon las cotizaciones en Wall Street, con el Dow Jones de Industriales, el Nasdaq y el S&P 500 registrando repuntes de en torno al 1,5 % en la primera hora de operaciones.

Con respecto a los riesgos que encara la primera economía mundial, Powell, que ha sido duramente criticado y presionado para que deje el cargo por el presidente Donald Trump, señaló varios factores inducidos por las controvertidas políticas del actual Gobierno estadounidense.

«Este año, la economía se ha enfrentado a nuevos desafíos. Los aranceles significativamente más altos entre nuestros socios comerciales están transformando el sistema comercial global. La política migratoria más restrictiva ha provocado una desaceleración abrupta del crecimiento de la fuerza laboral a largo plazo», apuntó Powell.

«Los cambios en las políticas fiscales, de gasto y regulatorias también podrían tener importantes implicaciones para el crecimiento económico y la productividad», añadió con respecto a los efectos potenciales de la ambiciosa ley de reforma fiscal y presupuestaria que impulsó Trump y aprobó el Congreso el pasado julio y que ha aumentado las dudas de los inversores sobre la sostenibilidad de déficit estadounidense. EFE

asb/jmr/rod

(foto)(vídeo)