Presentan en Feria del Libro de Fráncfort un libro del papa cuando era prior de Agustinos

Ciudad del Vaticano, 15 oct (EFE).- Un libro inédito con mediaciones, homilías y reflexiones del papa León XIV cuando era prior General de la Orden Agustiniana será presentado en la Feria del Libro de Fráncfort y publicado en la primavera de 2026, informó este miércoles la LEV, la editorial vaticana.

El libro del título: «León XIV Libre Bajo la Gracia: Escritos y Meditaciones 2001-2013» ofrecerá una comprensión más profunda de la espiritualidad del pontífice estadounidense «gracias a las páginas inéditas que recogen las reflexiones, meditaciones, homilías y discursos de Robert Francis Prevost». Hasta ahora no existía una recopilación de sus escritos anteriores a su elección el pasado 8 de mayo.

El padre Joseph Lawrence Farrell, actual prior general de la Orden de San Agustín, comentó que este libro «ofrece un panorama de algunos de los temas importantes desarrollados durante sus años como prior general».

«Este texto ofrecerá a los lectores los escritos de la época en que el Papa fue fraile agustino y superior de su Orden. Este es un volumen muy esperado por lectores de todo el mundo», añadió por su parte Lorenzo Fazzini, director editorial de la LEV. EFE

