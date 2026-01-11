Presidenta de Honduras pide nuevo escrutinio de las elecciones del 30 de noviembre

Tegucigalpa, 10 ene (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le pidió este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una reunión del Consejo de Ministros, que inicie «de inmediato» un conteo «de todos los votos» de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, aún cuando el ente electoral ya declaró a los ganadores de los comicios.

«Hemos dado instrucciones para que del Congreso Nacional (Parlamento) se mande una nota al Consejo con la copia de La Gaceta para que lo inicien de inmediato, caso contrario será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio tal como establece la Constitución de la República, en el artículo 205, numeral 7», dijo a la prensa el presidente de la junta directiva del poder Legislativo, Luis Redondo. EFE

