Presidenta de Perú llega a Indonesia para continuar su gira por Asia, tras visitar Japón

2 minutos

Lima, 10 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, inició este domingo la segunda etapa de su gira por Asia al llegar a Indonesia, después de su primera parada en Japón, donde mantuvo reuniones con el emperador Naruhito y con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, y visitó el pabellón peruano en la Expo Osaka 2025.

Boluarte fue recibida con honores militares en el aeropuerto de Yakarta, la capital de Indonesia, donde tiene previsto reunirse este lunes con el presidente del país, Prabowo Subianto, y firmar un tratado de libre comercio negociado entre ambos países, con el objetivo de ampliar el acceso a mercados peruanos en el Asia-Pacífico.

Además de la reunión con Subianto, la mandataria peruana también sostendrá encuentros con la presidenta de la Cámara de Representantes del Parlamento de Indonesia, con el secretario general de la Asociación de Naciones de Asia Suroriental (Asean) y con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia.

Asimismo, la jefa de Estado de Perú participará en un foro de negocios entre Perú e Indonesia, titulado ‘Desbloqueando el crecimiento bilateral: fortaleciendo la asociación Perú-Indonesia a través de la CEPA (Acuerdo Integral de Asociación Económica)’.

Boluarte emprendió esta gira por Asia tras iniciar su último año de mandato como la presidenta más impopular de Latinoamérica al registrar apenas un 3 % de aceptación entre los peruanos, según varias encuestas.

La gobernante afronta este año electoral sin posibilidad de reelección inmediata y con numerosas investigaciones abiertas en la Fiscalía, una de ellas por las muertes de al menos 59 personas durante la ola de protestas sucedida tras su llegada al poder a finales de 2022, luego de la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado. EFE

fgg/gpv