Presidenta saliente del FIP denuncia el «genocidio» en Gaza y el asesinato de periodistas

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París, 4 may (EFE).- La presidenta saliente de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Dominique Pradalié, denunció este lunes la guerra en Oriente Medio y particularmente en Gaza, situación a la que se refirió como un «genocidio», así como el aumento de asesinatos de periodistas en conflictos bélicos.

En el trigésimo segundo Congreso Mundial del FIP en París -que coincide con los cien años de su fundación en esta ciudad-, Pradalié opinó que «cada día se cometen crímenes contra la humanidad» en Palestina, el Líbano, Irán y Siria.

«A día de hoy, todos los criterios jurídicos indican que en Gaza hay un genocidio en marcha. Los palestinos y palestinas son martirizados tanto en la Cisjordania ocupada como en Jerusalén», dijo durante su intervención, que marcó la apertura del evento y su despedida como presidenta.

Pradalié también consideró que esas acciones son perpetradas con «impunidad» ante «los ojos de ciudadanos que se dicen neutrales», a lo que se refirió como «una forma de complicidad».

«La información se ha convertido en un arma de guerra y las herramientas de propaganda están mayormente financiadas por los beneficiarios de la guerra y sus poderosos aliados», agregó.

Lamentó que «los periodistas a menudo están en el centro de estas guerras y pagan la peor parte», puesto que «más de 250 han sido asesinados en Gaza en dos años y ocho en el Líbano en un mes, la gran mayoría atacados deliberadamente», dijo.

En un mensaje grabado en vídeo, la directora general adjunta de la Unesco, Mariya Gabriel, también subrayó la «tendencia reciente» de asesinatos a periodistas, que calificó de «alarmante».

«En Ucrania, los periodistas siguen pagando con su vida el hecho de documentar la guerra. En México, se asesina a periodistas por investigar la corrupción y el crimen organizado. Y lo que debe preocuparnos a todos es que, en casi nueve de cada diez casos, estos crímenes quedan impunes: la impunidad no es una estadística, es una señal», señaló.

En su último informe anual, de 2025, el FIP contabilizó 128 asesinatos de periodistas en todo el mundo, el 44 % de los cuales se produjeron en Gaza.

Estos datos suponen un aumento notable respecto a años anteriores, ya que representan un 8 % del total de periodistas asesinados, estimados por la Unesco en «más de 1.600» desde 1993.

Con la jornada de apertura de este lunes se da comienzo a un congreso de cuatro días para la celebración del centenario, en el que se elegirá a la nueva dirección del FIP, sus comités administrativo y ejecutivo.

El evento está organizado por los sindicatos franceses afiliados a la FIP: el Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ) —en solitario y junto a la Confederación General del Trabajo (CGT) como SNJ-CGT—, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y Fuerza Obrera (FO).

La FIP es la mayor organización de representación de este sector profesional, formada por 600.000 periodistas de 187 sindicatos y asociaciones en «más de 140 países». EFE

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