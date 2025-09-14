The Swiss voice in the world since 1935

Presidente de Argelia remodela el Gobierno y mantiene los cargos en principales carteras

Argel, 14 sep (EFE).- El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, designó este domingo al economista Sifi Ghrieb como primer ministro -cargo que ocupaba de manera interina desde la destitución en agosto de Nadri Larbaoui- y anunció una remodelación de Gobierno en el que, no obstante, permanecen sin cambios las principales carteras.

El jefe del Estado Mayor, Said Chengriha, seguirá como ministro delegado ante el Ministro de Defensa; Ahmed Attaf continúa en la cartera de Exteriores y Mohamed Arkab se mantendrá como titular de Energía e Hidrocarburos.

El presidente argelino anunció una cartera única para el sector de las Energías Renovables con Mourad Adjal al frente.

Said Sayoud sustituirá a Brahim Merad – que pasa al Ministerio de Estado- en un Ministerio que ahora incluye Autoridades Locales y Transporte.

Ghrieb, que ocupó la cartera de Industria desde noviembre de 2024 con la anterior renovación del gobierno, dirigía un plan para la reactivación del sector con el eje en la comercialización y las exportaciones, antes de ser nombrado jefe del Gobierno.

El nuevo primer ministro manifestó este domingo su compromiso, y «el de todo el equipo gubernamental», garantizar «sobre el terreno» el servicio a los ciudadanos y «consultar» a todos los estamentos «al servicio de Argelia». EFE

