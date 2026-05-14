Presidente de Honduras pide Fuerzas Armadas «humanas» y comprometidas con la democracia

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Tegucigalpa, 14 may (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, afirmó este jueves que el país requiere de unas Fuerzas Armadas «profundamente humanas» durante un acto de ascensos en el que exhortó a los oficiales a asumir sus nuevos grados como un «compromiso moral» con la democracia y la institucionalidad.

«Honduras necesita Fuerzas Armadas fuertes, profesionales, disciplinadas, profundamente humanas. Necesita hombres y mujeres capaces de defender la soberanía nacional, pero también de servir al pueblo en momentos más difíciles con espíritu de sacrificio y vocación de servicio», subrayó Asfura durante una ceremonia de ascensos militares.

El mandatario, líder del conservador Partido Nacional, destacó que las nuevas insignias representan una mayor responsabilidad ante una nación que deposita su confianza en la «conducta ejemplar» de sus soldados.

«El grado que hoy reciben no es únicamente un símbolo de autoridad, es sobre todo un compromiso moral con Honduras, con la democracia, con la institucionalidad que siempre debemos de mantener y con el pueblo hondureño», enfatizó.

Además, resaltó el esfuerzo y la disciplina que sostienen cada ascenso, con una mención especial al apoyo de las familias y, en particular, de las madres de los oficiales.

El jefe de Estado también exhortó a los oficiales a renovar la fe en que «Honduras es grande, es fuerte y que la vamos a construir cada día mejor».

En la ceremonia, celebrada en una unidad militar cercana a Tegucigalpa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio, ascendió de general de brigada a general de división y recibió el bastón de mando de la institución.

Valerio reivindicó el carácter «profesional, apolítico y no deliberante» de la institución militar, en la que instó a los oficiales a mantener la lealtad absoluta a la Constitución y el «imperio de la ley».

El ascenso de un soldado, agregó, no es producto de la «casualidad», sino de un riguroso proceso de depuración y evaluación que exige «carácter, capacidad, experiencia, integridad» y también «pruebas morales».

El jefe militar aseguró que no se permitirán irregularidades dentro de las filas de la institución castrense y que el verdadero valor de un grado no reside en la insignia, sino en la «capacidad de servir con honor» y actuar bajo el marco de la ley. EFE

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