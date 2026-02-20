Presidente de la Cámara Baja de EE.UU. rechaza homenajear a Jesse Jackson en el Capitolio

2 minutos

Washington, 20 feb (EFE).- El presidente de la Cámara Baja de EE.UU., el republicano Mike Johnson, rechazó este viernes la solicitud de que el reverendo Jesse Jackson, fallecido el 17 de febrero a los 84 años, sea velado con honores en el Capitolio de los Estados Unidos.

La familia del líder de los derechos civiles y representantes demócratas habían planteado la propuesta, que ha recibido la respuesta negativa del gabinete de Johnson alegando que el espacio se reserva de manera habitual a expresidentes, militares y funcionarios selectos.

No existe una regla específica sobre a quien se puede velar en el Capitolio, por lo que finalmente la decisión se toma de manera consensuada por las dos Cámaras, el Congreso y el Senado.

Los funerales con honores se celebran en la Rotonda del Capitolio, un gran salón circular que se encuentra bajo la cúpula principal del edificio y se considera el “corazón físico y simbólico” del Capitolio de Estados Unidos.

El Caucus Negro del Congreso aún trabaja para conseguir que se celebre algún tipo de homenaje en el complejo del Capitolio para Jackson, uno de los colaboradores más jóvenes de Martin Luther King Jr.

Jackson fue candidato presidencial demócrata en 1984 y 1988, rompió barreras para políticos afroamericanos a nivel nacional y medió en conflictos internacionales.

En septiembre, los republicanos celebraron una vigilia en honor al activista conservador Charlie Kirk, que fue asesinado en de septiembre en Utah, en el Salón Nacional de las Estatuas.

El expresidente Jimmy Carter fue la última persona en ser velada en la Rotonda en enero de 2025. EFE

