Presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay expresa apoyo a Netanyahu en su juicio

(actualiza con declaraciones)

Jerusalén, 15 dic (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Luis Latorre Martínez, asistió este lunes en Tel Aviv al juicio por corrupción del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según recogen medios israelíes.

«Estamos aquí para expresar nuestro pleno apoyo. El presidente de la Knéset (Parlamento israelí), (Amir) Ohana, me ha explicado lo injusto que es este juicio», expresó Latorre a Netanyahu en el juzgado, según un vídeo difundido por el canal israelí 12.

Según el diario israelí Ynet, fue el propio mandatario el que invitó a Latorre a acudir al juzgado de Tel Aviv después de que su solicitud de cancelar la sesión de este lunes fuera denegada por los jueces.

«No podré reunirme con él a menos que venga. Vendrá y será vergonzoso», afirmó el mandatario durante la audiencia según los medios locales, que recogieron también las protestas del mandatario ante la instrucción de los jueces de que preste testimonio tres días a la semana.

El presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Luis Latorre Martínez, está realizando una visita oficial en Israel en ocasión de la reapertura de la embajada de su país en Jerusalén.

Netanyahu está siendo juzgado por el ‘caso 1.000’, acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el ‘caso 2.000’, en el que supuestamente benefició al editor jefe del medio Yedioth Ahronoth, Arnon «Noni» Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia Israel Hayom.

Además, se le juzga por, en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017), haber incurrido supuestamente en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable.

Todavía permanece pendiente la solicitud de indulto de Netanyahu al presidente israelí, Isaac Herzog, presentada hace dos semanas y que ha indignado a la oposición y a parte de la sociedad israelí.

Para el mandatario este juicio «está desgarrando desde dentro y avivando las divisiones» en la sociedad israelí, y por eso considera que darlo por acabado «contribuirá en gran medida a apaciguar las llamas y promover la gran reconciliación».

En la solicitud de indulto, que de efectuarse ocurriría antes de completarse su proceso, Netanyahu no admitió ninguna responsabilidad.

Netanyahu es el primer ministro en funciones en la historia de Israel que declara como acusado en un juicio penal, ya que en casos previos, sus antecesores renunciaron antes de afrontar procesos judiciales. EFE

