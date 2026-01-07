Presidente interino de Perú recibe el miércoles a Kast para tratar asuntos bilaterales

Lima, 6 ene (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, recibirá el miércoles al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de Gobierno de Lima para abordar asuntos de interés bilateral, según confirmó este martes la Presidencia de Perú.

La visita de Kast a Jerí se realizará al mediodía del miércoles, de acuerdo a la convocatoria hecha a la prensa local en la sede del Ejecutivo peruano por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa.

El arribo del mandatario electo de Chile a Lima se espera para la noche de este martes, según los medios locales.

Este martes, al salir de Santiago de Chile, el ultraderechista Kast anunció que trabajará en «habilitar» un corredor humanitario para facilitar el retorno de inmigrantes venezolanos a su país, iniciativa que, entre otros temas, dijo haber conversado con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su reciente visita a Quito.

La creación de un corredor de devolución para la diáspora venezolana fue una de las iniciativas que Kast se comprometió a impulsar durante su campaña presidencial como parte de una estrategia regional para enfrentar la crisis migratoria, en donde ya ha tocado la puerta de varias autoridades latinoamericanas.

«En campaña planteamos distintas alternativas, muchos decían que no eran posibles y se han ido despejando ciertas complicaciones. Una de ellas era que había una persona a cargo del gobierno (de Venezuela) que no había respetado las normas democráticas, no había respetado elecciones libres», subrayó Kast antes de embarcarse rumbo a la capital peruana para visitar al presidente interino Jerí.

«Por distintas razones él (Nicolás Maduro) sale de la presidencia y hoy día hay un proceso de transición. Esperamos que eso se resuelva bien, que se vuelva a recuperar la democracia plena en Venezuela. Pero en el intertanto tenemos que seguir avanzando entre los países vecinos que nos hemos visto afectados por esta situación para buscar alternativas», agregó.

Kast, que asumirá la Presidencia de Chile el próximo 11 de marzo, reiteró este lunes su «solicitud» a los extranjeros indocumentados para que salgan del país apuntando a que «quizás va a ser más fácil si es que la autoridad que está transitoriamente en Venezuela facilita el intercambio de información».

La idea de Kast está en concordancia con lo planteado por Jerí el pasado fin de semana en su cuenta de X, cuando afirmó que dará a los venezolanos «las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria» y que reforzará sus líneas fronterizas para «garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos».

Además de la reunión con Jerí, Kast sostendrá encuentros privados con diversos sectores, según informó la Presidencia de Perú a fines de diciembre. EFE

