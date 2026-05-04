Presidente paraguayo recibe credenciales del embajador de Correa de Sur y otros 3 países

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Asunción, 4 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió este lunes las cartas credenciales del nuevo embajador de Corea del Sur en el país y de los embajadores concurrentes de Bangladesh, Ghana y Zambia, informó la Presidencia en Asunción.

En la ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de López, la sede del Gobierno, Peña recibió las credenciales del nuevo embajador de Corea del Sur, Hyuk-sang Sohn, indicó la Presidencia en un comunicado.

Serán concurrentes para el país suramericano desde Brasil los embajadores de Bangladesh, Tauhedul Islam; de Ghana, Nii Amasah Namoale; y de Zambia, Sitili Dennis Alibuzwi.

«Le doy la bienvenida a cada uno de ellos y reafirmo el compromiso de Paraguay de seguir construyendo relaciones sólidas, respetuosas y beneficiosas con el mundo», publicó Peña en la red social X al concluir la ceremonia.

La Presidencia paraguaya afirmó en la nota que la acreditación de los nuevos embajadores «habilita instancias de diálogo político y técnico» y de iniciativa conjuntas para la cooperación en áreas como el comercio, educación, cultura e innovación.EFE

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