Presidente paraguayo se reunió con Asfura en escala en EE.UU. previo a su viaje a Taiwán

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Asunción, 7 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó este jueves de que realizó una breve visita a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde mantuvo un encuentro con su homólogo hondureño, Nasry Asfura, antes de viajar con rumbo a Taiwán.

En una publicación en la red social X, el líder paraguayo dijo que participó el miércoles en la Conferencia Global 2026, organizado por el Instituto Milken en Beverly Hills, donde -aseguró- tuvo «reuniones clave».

«Compartí con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, para estrechar los vínculos entre nuestros países», destacó Peña en el mensaje.

En el mismo evento, el mandatario habló con el presidente del Banco de Exportaciones e Importaciones de EE.UU., John Jovanovic, sobre las oportunidades de inversión en infraestructura, tecnología y agroindustria y se reunió con Michael Milken, presidente y fundador del Instituto Milken.

Peña indicó que también recibió el premio ‘León de Israel’, que otorga la Fundación Magbit, «por la amistad sólida» que mantienen Paraguay con el Estado hebreo.

Tras la escala en Los Ángeles, Peña llegó este jueves a Taiwán al frente de una delegación de cerca de 50 empresarios, en un viaje que tendrá una marcada agenda económica y diplomática, al tiempo que servirá para reafirmar una alianza que data desde 1957.

Peña fue recibido este jueves por el canciller taiwanés, Lin Chia-lung, y tiene previsto reunirse el viernes con su homólogo, William Lai.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.EFE

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