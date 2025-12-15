Presidente sirio reitera a Trump su compromiso con la lucha contra el terrorismo

El Cairo, 15 dic (EFE).- El presidente sirio, Ahmed al Shaara, reiteró a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, su compromiso con la lucha contra el terrorismo y en favor de la estabilidad «en Siria y en la región» tras el atentado que el sábado provocó la muerte de dos militares y un intérprete estadounidenses en el centro de Siria.

«Siria condena enérgicamente este ataque y reafirma su compromiso de mantener la estabilidad y la seguridad en Siria y en toda la región», dijo Al Shaara en un mensaje enviado a Trump, según informó en las últimas horas la agencia de noticias siria, SANA.

El mandatario expresó «en nombre de la República Árabe de Siria» sus «sinceras condolencias a las familias de los soldados caídos y al pueblo estadounidense», según SANA.

Esta es la primera reacción pública de Al Shaara al ataque ocurrido en la ciudad de Palmira, en el centro de Siria, que Trump atribuyó a la organización terrorista Estado Islámico (EI) en un mensaje en el que también subrayó que el presidente sirio «está muy indignado y preocupado por este ataque».

El Gobierno de Damasco dijo que tuvo lugar a la entrada de un cuartel y centro de mando en el desierto de Palmira, a unos 200 kilómetros al noreste de Damasco, donde un supuesto miembro del EI abrió fuego contra «una patrulla conjunta del comando de la coalición internacional y el comando de las Fuerzas de Seguridad Interna en la región».

El Ministerio del Interior sirio aseguró el sábado que el autor, que fue abatido, «no ocupa ningún puesto de liderazgo dentro de las Fuerzas de Seguridad Interna», aunque se está investigando «si está afiliado al EI o simplemente comparte la ideología de la organización», lo que sugiere que podría haber pertenecido al cuerpo de seguridad siria.

En repuesta al atentado de Palmira, el Gobierno sirio lanzó este domingo una operación de seguridad contra células del EI en el desierto sirio.

El EI fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, si bien ha habido varias advertencias de que la amenaza de la organización terrorista aún está latente en varios puntos del desierto central sirio, que se expande por varias provincias del país. EFE

