Presidentes de Chile y Ecuador llegan a Paraguay para participar en la cumbre del Mercosur

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(Actualiza con llegada de Noboa y previsión de arribo de Lula da Silva)

Asunción, 29 jun (EFE).- Los presidentes de Chile y Ecuador, José Antonio Kast y Daniel Noboa, respectivamente, arribaron este lunes a Paraguay para participar en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, que se celebrará el martes en la ciudad de Luque (centro), cercana a la capital Asunción.

La de este lunes es la primera visita como mandatarios que ambos líderes hacen a Paraguay.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó inicialmente de la llegada de Kast, quien fue recibido por la viceministra paraguaya de Relaciones Económicas e Integración, Patricia Frutos, en el espigón presidencial del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Luque.

Posteriormente, aterrizó Noboa a la misma terminal aérea y también fue recibido por Frutos.

Con Kast y Noboa ya son cuatro los mandatarios en Paraguay para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur, tras la llegada esta jornada del mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, y de Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, quien arribó en la víspera.

Se espera que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva arribe a Paraguay la mañana del martes.

Tras su participación en la cumbre, Kast realizará la visita oficial de Estado en Asunción, donde asistirá a algunas sesiones ampliadas para abordar temas de integración y firma de acuerdos, antes de reunirse con su homólogo paraguayo, Santiago Peña.

La agenda de Kast prevé conversaciones con algunos mandatarios de la región, entre ellos el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, según anunció el país andino.

Además, el mandatario chileno será recibido el martes por el Congreso de Paraguay, que convocó a senadores y diputados a una reunión en el pleno.

Luego de cumplir su agenda en Paraguay, Kast tiene previsto viajar a Uruguay, donde mantendrá un encuentro con Orsi.

Chile, Ecuador, Panamá, Colombia, Guyana, Surinam y Bolivia son países asociados del Mercado Común del Sur (Mercosur), formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Kast visitó la capital paraguaya en junio de 2025, cuando era candidato a la Presidencia, para participar del Foro de Madrid. EFE

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