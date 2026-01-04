Primer ministro de Portugal muestra su apoyo al presidenciable conservador Marques Mendes

Lisboa, 4 ene (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, transmitió este domingo su apoyo al candidato Luís Marques Mendes en un acto celebrado en el primer día de la campaña para las elecciones presidenciales del 18 de enero en Portugal en el que apeló al voto útil.

El jefe del Gobierno de centroderecha lo hizo durante un almuerzo en la localidad de Batalha, unos 150 kilómetros al norte de Lisboa, donde definió al presidenciable conservador como un «amigo» y «un puerto seguro» en una hipotética segunda vuelta, recogió la agencia de noticias Lusa.

«No podemos caer en la trampa de dispersar el voto y quedarnos estancados en no tener buenas opciones en la segunda vuelta. Debemos concentrar nuestro voto en Luís Marques Mendes a partir de ahora», argumentó Montenegro sobre el que es uno de los favoritos en los sondeos.

Asimismo, restó valor a otros candidatos, como el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, otros de los favoritos en las encuestas, y el liberal João Cotrim de Figueiredo.

«Votar a Cotrim Figueiredo, votar a António José Seguro no garantiza la posibilidad de evitar que haya una segunda vuelta de unas elecciones presidenciales en la que haya simultáneamente dos populistas», añadió Montenegro, según la misma fuente.

En ese sentido, habló de populistas que provienen tanto «del espacio civil y a veces del juvenil, como de populistas que vienen de un espacio más disfrazado o militarizado».

Aunque no los nombró, el primer ministro hacía referencia al líder de ultraderecha André Ventura y al exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Mel, que también lideran en las encuestas.

Y añadió: «Queremos que, en el día 19, el espacio moderado de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, del socialismo moderado, de los liberales esté en la segunda vuelta para vencer».

Asimismo, defendió que Marques Mendes, abogado, comentarista político, exministro y expresidente del Partido Social Demócrata (PSD, que ahora dirige Montenegro), puede ser «un árbitro del juego político, de la interdependencia de los poderes públicos, de la relación entre el sector público, el sector privado, el sector social» en Portugal.

En total, hay 11 candidatos confirmados por el Tribunal Constitucional (TC) portugués para suceder al actual presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, que no se puede presentar a la reelección tras diez años como jefe de Estado.

En la encuesta más reciente de Pitagórica para TVI, CNN Portugal y Jornal de Noticias, publicada el lunes 29 de diciembre, la diferencia entre candidatos era de apenas unas décimas: Marques Mendes obtendría un 20,7 % de los votos, Seguro un 19,9 % y Ventura un 19,1 %.

En este sentido, los sondeos apuntan a que habrá segunda vuelta, algo que el país no vive desde 1986. EFE

cch/ajs