Primer ministro de Portugal nombra a exdirector de la Policía nuevo ministro del Interior

2 minutos

Lisboa, 21 feb (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), designó al exdirector nacional de la Policía Judicial (PJ) Luís Neves como nuevo ministro del Interior después de la renuncia de su predecesora por las críticas a la gestión de los temporales.

Así lo confirmó el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, a través de un comunicado publicado este sábado en la página web de la Presidencia, en el que confirmó que la toma de posesión tendrá lugar el próximo lunes 23 de febrero en el Palácio de Belém.

La exministra de Administración Interna (del Interior) Maria Lúcia Amaral presentó el pasado 10 de febrero su dimisión al jefe del Ejecutivo, y desde entonces el propio Montenegro había asumido las funciones de la cartera hasta designar a un sucesor.

Amaral fue el blanco de las críticas al Gobierno por el retraso en la respuesta gubernamental a la crisis desatada por los temporales, que han ocasionado inundaciones, deslizamiento de tierras e importantes daños materiales en varias partes del territorio; y que han dejado varias muertes.

Durante el verano pasado su gestión de los incendios en Portugal también fue polémica, como cuando quitó importancia al hecho de que no estuvieran operativos todos los aviones de la lucha contra el fuego, cuando las llamas en Ponte da Barca, en el norte del país, llevaban varios días descontroladas.

De 68 años, Amaral llevaba en el puesto desde junio pasado, cuando juró el cargo junto con el resto de miembros del segundo Gobierno de Montenegro, salido de las elecciones de mayo pasado, en sustitución de Margarida Blasco, que fue titular de la cartera de Administración Interna en el primer Ejecutivo del político centroderechista.

Por su parte, Neves ha pasado los últimos treinta años al servicio de la PJ, cuerpo en el que ha ocupado distintos cargos hasta llegar a ser su director nacional en junio de 2018, donde estaba previsto que permanecería hasta el próximo año. EFE

lmg/alf