Prisión para unos soldados israelíes por mofarse de una estatua de la Virgen en Líbano

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El ejército israelí afirmó este lunes que condenó a dos soldados a penas de prisión porque uno de ellos fue fotografiado colocando un cigarrillo en la boca de una estatua de la Virgen María en el sur de Líbano.

En la foto, ampliamente difundida en redes sociales la semana pasada, se ve a un soldado israelí rodeando con el brazo a la estatua y sosteniendo un cigarrillo a la altura de la boca de la imagen.

Según el ejército, los hechos ocurrieron hace varias semanas en el sur de Líbano, y también fueron investigados los comandantes desplegados en la zona.

«El soldado que llevó a cabo la acción fue sentenciado a 21 días de prisión militar y el soldado que filmó el incidente fue condenado a 14 días de prisión militar», indicó el ejército este lunes.

Por su parte, la portavoz del ejército, la teniente coronel Ariella Mazor, señaló que las fuerzas armadas de Israel «consideran este incidente con la máxima gravedad y subrayan que la conducta del soldado se aleja totalmente de los valores esperados de su personal».

En el marco de la guerra en Oriente Medio, el ejército israelí lleva a cabo una ofensiva contra el movimiento proiraní Hezbolá en Líbano, sobre todo en el sur del país, donde Israel controla una franja de unos 10 km de profundidad desde la frontera.

No es la primera vez que el ejército israelí es criticado en las últimas semanas por la conducta de sus soldados respecto a estatuas cristianas en el sur de Líbano.

A finales de abril, el cuerpo castrense dijo que dos de sus soldados estarían 30 días detenidos, excluidos de sus labores de combate, por la destrucción de una estatua de Jesucristo en la aldea de Debl, en el sur de Líbano.

Entonces, circuló por internet una foto de un soldado israelí golpeando con un mazo la cabeza de una estatua de Jesús crucificado.

Las fuerzas israelíes «respetan la libertad de religión y de culto, así como los lugares sagrados y los símbolos religiosos de todas las religiones y comunidades», afirmó Mazor.

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