Prohíben a británico que asesinó a 5 familiares contactar con los medios desde la cárcel

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Londres, 4 may (EFE).- Un británico condenado por el asesinato de cinco familiares y que lleva en la cárcel más de 40 años ha visto cómo le imponen la prohibición de contactar con medios de comunicación desde su celda, como venía haciendo con frecuencia, según cuenta hoy el diario The Guardian.

El británico Jeremy Bamber, que ahora tiene 65 años, fue condenado en 1986 por matar a tiros a sus padres adoptivos, su hermana y dos sobrinas gemelas en Essex (sur de Inglaterra), pero él siempre negó su autoría, atribuyendo los crímenes a su hermana, quien luego se habría suicidado.

Bamber había comenzado a recibir atención mediática sobre todo después de que la revista estadounidense The New Yorker le hiciera protagonista de un podcast de seis episodios titulado Blood Relatives (Parientes de sangre).

En una decisión que recuerda a la polémica en España sobre José Bretón (el parricida preso protagonista de un libro cuya publicación no pudo impedir la Fiscalía), la prisión donde Bamber cumple su sentencia ha respondido al rotativo británico justificando esa prohibición de dar publicidad a su caso.

La prisión alega «la necesidad de proteger a las víctimas de la angustia» y de «mantener la confianza en el sistema de justicia», y aunque no especifica quién tomó la decisión, da a entender que fue la propia administración penitenciaria.

Bamber no puede enviar cartas a periodistas, ni recibirlas de su parte, ni hablar con ellos por teléfono. La última vez que pudo ver a un periodista en persona fue en 2010, según relató al diario un grupo que hace campaña por su inocencia.

El prisionero había contestado a una primera prohibición de comunicarse por teléfono con periodistas en 1995 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero la corte desestimó su caso porque argumentó entonces que seguía teniendo la posibilidad de hacerlo por escrito. EFE

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