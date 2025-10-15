Prohens reclama que «Europa actúe» ante el «drama» de la inmigración en Baleares

Bruselas, 15 oct (EFE).- La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha reclamado este miércoles en Bruselas que “Europa actúe” ante el “drama” de la inmigración irregular en esta comunidad autónoma y, especialmente, ante el aumento de la llegada de menores no acompañados.

Prohens ha realizado esta petición horas antes de reunirse con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, en un encuentro en el que ha estado acompañada por los presidentes de los consells insulars, instituciones responsables de la acogida de estos menores.

En lo que va de año, han llegado a Baleares 327 pateras con un total de 6.030 migrantes, según un recuento de EFE basado en los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en las islas, lo que supone superar ya el total registrado en todo 2024.

“Pedimos que se escuche nuestra voz”, ha declarado Prohens, quien ha señalado que viaja a Bruselas “con datos”, porque la ruta migratoria Argelia-Baleares se ha incrementado un 87 % respecto al año pasado.

La presidenta balear ha subrayado que se trata de “la ruta migratoria ilegal que más ha crecido en toda Europa”, motivo por el cual ha pedido a la Unión Europea que adopte medidas urgentes.

Prohens ha considerado que “debería ser el Gobierno de España” quien abordara esta problemática ante las instituciones europeas y solicitara la activación del sistema Frontex en Baleares.

“Se trata de un drama social y humanitario”, ha insistido, que afecta especialmente a los menores no acompañados acogidos por los consells insulars, instituciones que “no están preparadas ni material ni económicamente para afrontar este fenómeno migratorio creciente”.

La presidenta ha señalado que los viajes en patera desde el norte de África suponen “un drama humanitario para miles de personas que se juegan la vida para llegar a Europa” y ha defendido la vía diplomática para frenar la actividad de las mafias que operan desde Argelia y los países subsaharianos.

“Las Islas Baleares somos una comunidad pequeña”, ha recordado, y sus consells insulars “no tienen capacidad para acoger esta oleada de menores no acompañados”.

Durante su encuentro, Prohens presentará al comisario europeo un informe de Frontex que advierte del aumento de la inmigración ilegal hacia Baleares, una ruta “cada vez más peligrosa” y controlada por redes criminales dedicadas al tráfico de personas. EFE

