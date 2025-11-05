Protestan en Miami contra la futura biblioteca de Trump durante su visita a la ciudad

Miami (EE.UU.), 5 oct (EFE).- El historiador Marvin Dunn, que demandó el proceso de construcción de la futura Biblioteca del presidente estadounidense, Donald Trump, en Miami, encabezó este miércoles una marcha contra el proyecto durante la participación del mandatario en un foro empresarial en esta ciudad.

Con pancartas con los mensajes «Stop the Steal» (Detengan el robo) o «No Trump Library or Hotel Here (no a la Biblioteca u Hotel de Trump aquí)», Dunn, profesor jubilado de la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés) participó en una rueda de prensa y después una manifestación, cerca del Kaseyya Center, donde Trump participó en el America Business Forum (ABC).

En septiembre pasado, la universidad pública Miami-Dade College cedió un terreno de más de 4.000 metros cuadrados frente al Kaseya Center y junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) para el proyecto de Trump, lo que desató una protesta de estudiantes, profesores y activistas.

Dunn inició entonces una batalla legal contra la Biblioteca Presidencial de Trump, propiedad de la universidad, una institución que él defiende que es pública y que su territorio no debería pertenecer a ningún presidente.

El activista denunció hoy ante la prensa que la zona de Overtown, cercana al centro de la ciudad y de población de escasos recursos y mayoritariamente afroamericana, «desaparecerá» con la compra de terrenos y la especulación.

Dunn explicó que las personas que viven en la zona «se tendrán que ir», pues no podrán permitirse vivir allí.

Como parte de su demanda, la jueza Mavel Ruiz bloqueó temporalmente la transferencia de la biblioteca.

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021) y busca que el proyecto sea un atractivo turístico. EFE

