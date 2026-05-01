Protestas en Europa, 600 detenidos en Turquía y Raul Castro reaparece el Primero de Mayo

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(Actualiza con la última cifra de detenidos en Turquía)

Redacción Internacional, 1 may (EFE).- Al menos 575 personas fueron detenidas en Estambul al intentar celebrar el Primero de Mayo en la plaza Taksim, vetada desde 2013, tras cargas policiales con gases lacrimógenos y arrestos, mientras sindicatos y trabajadores de distintos países reclamaron mejoras salariales, empleo digno y medidas contra la inflación, y en Cuba reapareció Raúl Castro.

La jornada se celebra el mismo día de la entrada en vigor temporal del criticado acuerdo UE-Mercosur, que pasó relativamente desapercibido en las protestas.

El gobierno turco detiene a al menos 575 manifestantes

Al menos 575 personas fueron detenidas este viernes por intentar celebrar el Primero de Mayo en la Plaza Taksim de Estambul, un lugar emblemático para el movimiento obrero turco y donde el Gobierno islamista prohíbe desde 2013 manifestaciones este día.

La Policía empleó gases lacrimógenos en varias cargas y algunos medios informan de que hay parlamentarios entre los afectados.

Europa pide protección ante inflación

Los principales sindicatos de Italia se concentraron este Primero de Mayo en la ciudad industrial de Marghera (norte) y acusaron al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni de no atajar la precariedad salarial y la fuga de talento.

«Este es un gobierno que habla de salarios justos y después no los aumenta. Es un gobierno que no está reduciendo la precariedad y que permite que los jóvenes se marchen», reprochó el secretario del mayor sindicato del país, la CGIL, Maurizio Landini.

En Alemania, bajo el lema «Primero nuestros puestos de trabajo, luego vuestros beneficios», se celebraron 413 actos que reunieron, según datos de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), a 366.710 personas. La coalición de gobierno alemán liderada por el conservador Friedrich Merz tiene previsto llevar a cabo una reforma de las pensiones y del impuesto sobre la renta.

En Francia, más de 300.000 manifestantes en los 350 actos organizados en Francia, según datos de los sindicatos, protestaron por la subida de los salarios para hacer frente al aumento de los precios de la energía y el repunte de la inflación.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) advirtió de que «otra crisis del coste de la vida no es inevitable» y exigió a los líderes de la Unión Europea medidas para proteger el empleo y los salarios frente a la inflación.

Comunistas rusos celebran el día

Militantes y simpatizantes del Partido Comunista de Rusia (KPRF, por sus siglas en Rusia) se reunieron hoy junto a la estatua de Carlos Marx, frente al Teatro Bolshói de Moscú y cerca del Kremlin, para celebrar el ‘Día de la Primavera y el Trabajo’ con un encuentro con sus electores.

Según la agencia estatal rusa RIA Nóvosti, el líder del KPRF, Guennadi Ziugánov, felicitó a todos los presentes, que tradicionalmente portaban banderas soviéticas y ramos de claveles rojos, por el Primero de Mayo, la celebración más importante de la URSS durante sus siete décadas de existencia.

Latinoamérica pide mejoras laborales y Cuba defensa internacional

Cuba vivió la reaparición de su expresidente Raúl Castro, de 94 años, en La Habana en el acto por el Día Internacional del Trabajo, donde reiteró el llamado del Gobierno a la defensa nacional ante una posible intervención militar de EE.UU. en la isla.

Sindicatos y organizaciones sociales de Paraguay marcharon en Asunción para reclamar condiciones laborales dignas y un aumento del salario mínimo y en México la secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadore, María de Jesús Rodríguez Vázquez, pidió que la reciente reforma sobre la reducción de la jornada laboral sea acompañada por una reforma fiscal que beneficie directamente a los trabajadores.

Por su parte, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo que trabajar en Venezuela no garantiza vivir y exigió un salario mínimo digno, un mensaje publicado en el marco del Día Internacional de los Trabajadores y criticó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara ayer un aumento del «ingreso mínimo integral», conformado en su mayoría por bonificaciones sin incidencia en beneficios laborales.

Kenia aumenta un 12 % su salario mínimo

El presidente de Kenia, William Ruto, anunció un aumento del 12 % del salario mínimo para los trabajadores generales, y del 15 % para los del campo en reconocimiento a su «sacrificio» y aportación a la economía del país, con motivo del Día Internacional del Trabajo.

Cuando se materialice esta subida, el salario mínimo ascenderá a unos 17.950 chelines mensuales (unos 119 euros al cambio actual).

China limita los tiempos de trabajo

China aplica desde este viernes nuevas normas que fijan límites a los algoritmos que organizan el trabajo de repartidores y conductores de plataformas, un colectivo de unos 84 millones de personas clave en la vida urbana.

La regulación incide en los tiempos de entrega mediante sistemas de desconexión automática tras determinadas horas de actividad, los sistemas de penalización y la asignación de pedidos.

India vive despidos masivos por la IA

La India afronta un Día del Trabajo marcado por el impacto de los despidos masivos en el sector tecnológico y la entrada en vigor, hace un mes, de una reforma laboral que facilita el cese de trabajadores y flexibiliza las jornadas.EFE

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