Protestas en Israel para reclamar un acuerdo sobre la liberación de los rehenes en Gaza

Manifestantes protestan el domingo en varias ciudades de Israel para reclamar el fin de la guerra en la Franja de Gaza y la negociación de un acuerdo para liberar a los rehenes secuestrados en el enclave.

Las movilizaciones tienen lugar mientras Israel se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados vecinos con el objetivo declarado de derrotar al movimiento islamista palestino Hamás y liberar a los rehenes que capturaron en el ataque del 7 de octubre de 2023.

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, principal grupo de familiares de los cautivos, así como la oposición y una parte del sector económico y sindical convocaron para este domingo una huelga para exigir el «regreso de los 50 rehenes y el fin de la guerra».

Una inmensa bandera israelí con los retratos de los secuestrados fue desplegada en la denominada «Plaza de los Rehenes» en Tel Aviv, según una imagen publicada en X.

Varias carreteras importantes fueron bloqueadas, como la autopista que une Tel Aviv con Jerusalén, donde los manifestantes quemaron neumáticos y provocaron retenciones, según imágenes difundidas por medios locales.

El domingo, primer día de la semana en Israel, se observó una notable reducción de la actividad en las calles de la Ciudad Santa.

Sobre las 08H00 (05H00 GMT), decenas de personas pedían frente a la residencia del primer ministro, Benjamin Netanyahu, «terminar la guerra» y «traer a todos [los rehenes] de vuelta».

