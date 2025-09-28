Protestas en Lima dejaron 18 manifestantes heridos, según organismo de derechos humanos

Lima, 28 sep (EFE).- Las protestas que se produjeron este sábado en Lima, tras una convocatoria a la participación de la llamada ‘Generación Z’, conformada por jóvenes estudiantes y trabajadores, dejaron a 18 manifestantes heridos, entre ellos un anciano que fue golpeado en el rostro por un policía, informaron organismos de derechos humanos y medios locales.

Previamente, la Policía Nacional del Perú (PNP) también reportó que uno de sus agentes resultó con quemaduras tras ser alcanzado por un cóctel molotov lanzado contra los cordones de seguridad que se establecieron en el centro histórico de Lima.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló en su cuenta en la red social X que durante la jornada de protesta registró «18 personas heridas, entre ellas un periodista y una brigadista», a los que no identificó.

«Condenamos la represión policial y exigimos el cese de las agresiones», sostuvo el organismo, antes de pedir la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos y alertar de que, ante una segunda movilización que se ha convocado para este domingo, «es urgente que se adopten garantías para una protesta segura».

Un anciano entre los heridos

La CNDDHH condenó, además, la agresión que sufrió un anciano que participaba en la manifestación, cuyas imágenes fueron ampliamente difundidas en redes sociales, y denunció «el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas» por parte de la policía.

Según mostró un video y fotografías publicadas por medios locales y en redes sociales, el anciano se paró ante un cordón de agentes con escudos cuando un oficial no identificado se acercó y le dio un fuerte golpe en el rostro con su vara, lo que le produjo una herida que sangró profusamente.

«Este accionar atenta contra la protesta pacífica y vulnera el derecho a la manifestación reconocido en la Constitución y los tratados internacionales», remarcó la Coordinadora antes de enfatizar que «protestar es un derecho, no es delito».

Ni la Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía, que habitualmente reportan información sobre las manifestaciones, han ofrecido hasta el momento datos sobre estos sucesos y la primera solo sostuvo que «afectar la propiedad pública o privada transgrede» el derecho a la protesta.

Por su parte, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra), Julio Campos, declaró a medios locales que al menos siete personas fueron detenidas tras el primer día de manifestaciones, aunque esas cifras no han sido confirmadas oficialmente.

Las protestas de la ‘Generación Z’

Cientos de manifestantes, convocados para participar en la denominada ‘Marcha de la ‘Generación Z’, se enfrentaron durante la noche de este sábado en el centro histórico de Lima con agentes antidisturbios de la PNP que frenaron su intención de llegar hasta la sede del Congreso.

Los colectivos ciudadanos, conformados en su mayoría por jóvenes estudiantes y trabajadores, convocaron la protesta en rechazo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, así como contra el sistema de pensiones, la corrupción, el crimen organizado y la violencia que se ha desatado en el país.

La convocatoria se hizo tras otras dos jornadas de protesta que el sábado y domingo pasados también desencadenaron en enfrentamientos que dejaron 12 agentes de la PNP heridos, así como, al menos, 18 ataques contra reporteros, entre ellos representantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), casi todos ellos causados por policías.

En las manifestaciones de este sábado también participaron grupos de transportistas que exigen a las autoridades que se implementen mayores medidas de seguridad ante el incremento de los casos de extorsión y ataques cometidos por sicarios contra sus afiliados. EFE

