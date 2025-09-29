Protestas en Lima del fin de semana dejan 24 heridos y 6 detenidos

3 minutos

Lima, 29 sep (EFE).- Las movilizaciones de protesta del sábado y domingo pasados en Lima, encabezadas por jóvenes y trabajadores de la llamada ‘Generación Z’, han dejado un saldo de 24 personas heridas, entre ellas dos periodistas y un anciano; y al menos 6 detenidos, incluido un adolescente de 14 años, de acuerdo a un reporte difundido este lunes.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que durante las protestas del domingo se documentaron hasta 14 incidentes, en los que se incluyeron “seis personas heridas, seis detenciones o controles de identidad, de los cuales tres permanecen detenidos; y dos agresiones a la prensa”.

Además, la CNDDHH detalló que uno de los detenidos responde a la identidad de un adolescente de tan solo catorce años.

Estas cifras se suman al saldo del sábado último, que cerró con 18 personas heridas, entre los que se identificó a un periodista, una brigadista y un anciano.

La llamada ‘Generación Z’, conformada por jóvenes estudiantes y trabajadores, mantuvo por segundo fin de semana consecutivo su rechazo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y al Congreso, así como contra el sistema de pensiones, la corrupción, el crimen organizado y la violencia que se ha desatado en el país.

Los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP) dejaron además varios agentes afectados, uno de ellos en los altercados del sábado, con quemaduras tras ser impactado por una bomba molotov arrojada al cordón policial; y otro el domingo, herido en la pierna izquierda.

Desde su cuenta de X, la CNDDHH condenó los ataques contra la ciudadanía durante las jornadas de manifestación:

“Denunciamos la violencia ejercida por la PNP mediante el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y láseres tácticos contra la población que se moviliza”, publicó en un mensaje, y añadió, “este accionar atenta contra la protesta pacífica y vulnera el derecho a la manifestación reconocido en la Constitución”.

La transmisión en vivo del Canal N evidenció el intento de la PNP de impedir la cobertura de la prensa, acosando y obligando a retirarse a uno de sus reporteros; un acto que se sumó a otra agresión sufrida por un fotógrafo colaborador de EFE, al que varios agentes rodearon y golpearon con sus varas.

En un comunicado publicado este lunes, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), a través de su Observatorio de Libertad de Prensa, registró hasta 8 ataques a periodistas entre ambos días, durante la cobertura de las protestas en el Cercado de Lima.

«Del total, solo uno fue registrado el sábado, 7 ataques fueron perpetrados por agentes policiales y uno por civiles», indicó el organismo, que especificó además que el ataque más frecuente fue la agresión física con 6 ocurrencias denunciadas y 3 episodios de hostigamiento.EFE

lag/mmr/av