Protestas juveniles derivan en disturbios y sabotajes en el sur de Marruecos

2 minutos

Rabat, 30 sep (EFE).- Las protestas juveniles convocadas en Marruecos, y prohibidas por las autoridades, derivaron este martes en actos de disturbios y sabotaje en dos localidades cercanas a la ciudad de Agadir, 550 kilómetros al sur de Rabat, informaron fuentes oficiales a EFE.

Los manifestantes lanzaron piedras contra las fuerzas antidisturbios en la ciudad de Inzegan y en el poblado de Ait Amira, ambos situados al sur de Agadir, y destruyeron e incendiaron varios vehículos policiales y de la gendarmería real.

En redes sociales se divulgaron videos transmitidos en directo pero no verificados que muestran los enfrentamientos entre manifestantes jóvenes y policías, e imágenes de vehículos volcados, destrozados y en llamas.

Un video adicional exhibe a un agente de seguridad herido, con el rostro ensangrentado, retirándose de la escena. Asimismo, se aprecia un cañón de agua apagando las llamas de uno de los autos incendiados.

Las autoridades marroquíes prohibieron estas manifestaciones, convocadas en redes sociales diariamente desde el pasado sábado por un grupo que se autodenomina GENZ212 (generación Z) para pedir reformas en los sectores de salud y educación.

Hoy mismo, la Fiscalía de Casablanca anunció la detención de un total de 24 personas, entre ellas seis menores, tras bloquear el pasado sábado la vía rápida interna de Casablanca, en el marco de estas protestas juveniles.

Asimismo, se presentó este martes ante la Fiscalía a 37 manifestantes detenidos en los últimos tres días en la ciudad de Rabat y el Ministerio Público decidió procesar a 34 de ellos en libertad provisional y a tres en prisión preventiva.

Los partidos que conforman la coalición gubernamental en Marruecos expresaron este martes su disposición al diálogo y a responder las demandas de las manifestaciones. EFE

ms/gpv

(foto) (video)