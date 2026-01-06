Proyecto de ley en Nueva York busca que ataque a Capitolio sea tema obligatorio en escuela

1 minuto

Nueva York, 6 ene (EFE).- Un proyecto de ley presentado en la legislatura estatal de Nueva York busca que el ataque al Capitolio federal del 6 de enero del 2021 sea un tema obligatorio en las escuelas públicas y privadas del estado, para estudiantes mayores de ocho años.

Los patrocinadores del proyecto -el senador John Liu y el asambleista Charles Levine- indicaron que la retórica y las acciones del presidente Donald Trump sobre el ataque, que hoy cumple su quinto año, hacen esencial que los educadores enseñen la historia de ese día, de acuerdo con el diario Gothamist.

«Este proyecto de ley es necesario debido al esfuerzo total del presidente Trump por borrar de la memoria del tiempo la insurrección del 6 de enero, que él personalmente dirigió, junto con muchos otros momentos ignominiosos de nuestra historia», indicó el diario Levine, que presentó el proyecto en la Asamblea estatal.

Mientras, Lui, patrocinador en el Senado estatal de la propuesta, defendió la medida señalando que Trump ha estado en una campaña para «engañar al pueblo estadounidense» al afirmar que el 6 de enero no fue un «ataque violento a la democracia».

De aprobarse la propuesta en la legislatura estatal, de mayoría demócrata, este tema se sumaría a una pequeña lista de temas -incluida la esclavitud, el Holocausto y la hambruna masiva en Irlanda en el siglo XIX- que son obligatorios para los estudiantes de Nueva York.EFE

