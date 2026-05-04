¿Puede Trump retirar las tropas estadounidenses desplegadas en Europa?

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Alejandra Clements

Washington, 4 may (EFE).- La última amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar más de 5.000 soldados de Alemania pone en cuestión los límites legales a los que se enfrenta el mandatario cuando lanza advertencias como reacción política a discrepancias puntuales pero que afectan a los compromisos internacionales adquiridos por su país.

Las declaraciones del canciller Friedrich Merz, en las que cuestionaba la estrategia de Washington en la guerra de Irán y llegaba a afirmar que Teherán estaba «humillando» a Estados Unidos, provocaron no solo el anuncio de la salida de 5.000 militares de suelo alemán en los próximos seis a doce meses, sino la advertencia de que en el futuro «serían muchos más», según dijo Trump este fin de semana.

Este aviso abre el interrogante de si el presidente de Estados Unidos cuenta efectivamente con el poder legal para ejecutarlo.

La Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026, firmada por el propio Trump en diciembre de 2025, establece una presencia mínima de tropas estadounidenses en Europa.

En concreto, deben mantenerse en suelo europeo al menos 76.000 efectivos.

La norma impide al Pentágono reducir los niveles de tropas por debajo de este umbral durante más de 45 días sin presentar una evaluación formal y certificar ante el Congreso que dicha reducción no afecta ni perjudica los intereses de seguridad de Estados Unidos ni de la OTAN.

La ley, impulsada tanto por demócratas como por republicanos, tenía como objetivo blindar en el Congreso la presencia de tropas estadounidense en Europa, dadas las tensiones de la Casa Blanca con los aliados del otro lado del Atlántico, de manera que Trump mantiene su capacidad para decidir la reducción de presencia militar en el Viejo Continente, pero no puede hacerlo de manera ilimitada.

La salida del contingente estadounidense de Alemania dejaría las tropas estadounidenses en Europa en unos 80.000 soldados, según los cálculos del Departamento de Defensa, cifra similar al despliegue previo a la guerra de Ucrania que comenzó en febrero de 2022, aunque en el caso de Alemania quedarían por debajo tras la reducción de tropas.

En Europa, la mayor concentración de efectivos de Estados Unidos se encuentra precisamente en Alemania, con unos 36.400 militares, seguida por Reino Unido con 10.156.

En conjunto, los efectivos estadounidenses en Europa se reparten entre 31 bases permanentes y 19 ubicaciones adicionales con acceso del Departamento de Defensa.

La reducción de las tropas estadounidenses de Alemania es la primera decisión firme como reacción a lo que el mandatario considera una respuesta europea tibia y las reacciones no se han hecho esperar, como la del ministro de Defensa alemán Boris Pistorius que incide en la necesidad de que Europa «asuma más responsabilidad en su defensa».

La decisión de Washington de reducir la presencia en Alemania, con la posibilidad de hacerlo también en España e Italia, agrava los choques que Trump con Europa en esta primera mitad de su segundo mandato y que incluyen desde la presión por los aranceles hasta la amenaza de anexión de Groenlandia o los múltiples desacuerdos sobre la ayuda a Ucrania.

La relación del presidente de Estados Unidos con la OTAN no ha sido plácida desde su vuelta a la Casa Blanca en enero de 2025, pero el inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero de 2026 marcó un punto de inflexión en la complejidad de las relaciones transatlánticas.

Trump, que no pierde ocasión para calificar a la alianza como un «tigre de papel», ha llegado a calificar a los países miembros, los que eran sus tradicionales socios, como «cobardes» y amenazar, como ya hizo en el pasado, con la salida de Estados Unidos de la OTAN.

Precisamente, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que intenta contemporizar posturas, afirmó este lunes en una reunión con líderes europeos en Armenia que Estados Unidos está “decepcionado” por la reacción de los aliados con respecto a la guerra en Irán, pero agregó que éstos han “captado el mensaje” sobre apoyo logístico. EFE

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