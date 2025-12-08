Puerto Rico organizará en diciembre de 2026 el tercer Mundial de Baseball5

San Juan, 8 dic (EFE).- Puerto Rico organizará en diciembre de 2026 la tercera edición del Mundial de Baseball5, una disciplina urbana, mixta y de ritmo acelerado que moderniza el concepto del béisbol tradicional, y que contará con 16 países y cuyo campeón defensor es Cuba.

Así lo anunció este lunes en un comunicado el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), José Quiles, tras reunirse con el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), Riccardo Fraccari, en su sede en Suiza.

«Recibir la tercera edición del Mundial de Baseball5 en Puerto Rico es un honor y una responsabilidad histórica. Este evento coloca a nuestra Isla en el mapa mundial del desarrollo de esta disciplina y confirma la confianza que la WBSC tiene en nuestra capacidad organizativa», afirmó Quiles.

El Baseball5 se juega con una sola pelota, sin guantes ni bates, en un espacio reducido de 18 metros cuadrados y se caracteriza por su dinamismo, accesibilidad y velocidad.

Las reglas de este juego de béisbol establecen que el equipo de casa comienza en la defensa y el equipo invitado en la ofensiva.

El objetivo del defensivo es eliminar (hacer ‘outs’) a tres jugadores del equipo ofensivo para cambiar de bando. Entonces el equipo defensivo se convierte en el equipo ofensivo y viceversa.

Su desarrollo internacional ha crecido de forma acelerada desde su lanzamiento competitivo en 2017 y ya forma parte del programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

«Para Puerto Rico, será una oportunidad única de impulsar esta modalidad inclusiva, accesible y dinámica que ha tenido un gran auge en las escuelas. Nos sentimos orgullosos y desde ya comenzamos a trabajar para ofrecer un evento de clase mundial», resaltó Quiles.

El Mundial de Baseball5 se celebró por primera vez en 2022 en México, y su segunda edición tuvo lugar en 2024 en Hong Kong. En ambas ocasiones, Cuba se coronó campeón mundial.

Puerto Rico ha surgido como país en ascenso dentro del Baseball5 y actualmente se coloca en el sexto lugar del continente americano, tras su debut en la Copa Mundial Juvenil de Baseball5 2025, celebrada en Tepic, México. EFE

