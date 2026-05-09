Pumas, con Keylor Navas, recibe al América del uruguayo Brian Rodríguez, en duelo a muerte

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México, 9 may (EFE).- Los Pumas UNAM del costarricense Keylor Navas, uno de los mejores guardametas del mundo en este siglo, recibirán mañana al América del delantero uruguayo Brian Rodríguez en un partido a matar o morir en el Clausura del fútbol mexicano.

El duelo de vuelta de los cuartos de finales del campeonato será el de más expectativas en lo que va de año en México, entre dos rivales con una añeja rivalidad.

Pumas empató 3-3 el pasado domingo en casa de su rival y ahora tratará de aprovechar la condición de local y el hecho de haber terminado mejor que los azulcremas en la fase regular, lo cual le dará el paso a la semifinal, si la serie termina igualada.

Con el paraguayo Robert Morales, el brasileño Junhino y el panameño Adalberto Carrasquilla como bujías de su ataque, los Pumas llegan al encuentro en un momento de elevada autoestima, luego de haber sido el mejor equipo en la primera etapa del campeonato, en la cual vencieron por 1-0 a América en la fecha 12.

Las Águilas del entrenador brasileño Andre Jardine se han levantado una y otra vez de lesiones de sus principales figuras y este domingo apostarán a hacer daño con el mundialista mexicano Henry Martín y el uruguayo Brian Rodríguez, de regreso tras una molestia muscular.

Aunque los Pumas del técnico Efraín Juárez solo necesitan empatar para acceder a la fase de los cuatro mejores, el duelo será de difícil pronóstico por el oficio de América, el equipo más ganador de la liga con sus principales figuras acostumbradas a disputar partidos cruciales.

Algo más de dos horas antes de ese encuentro, el Pachuca del delantero venezolano Salomón Rondón saldrá con todo a favor para eliminar al campeón Toluca del goleador portugués Paulinho.

Pachuca derrotó a Toluca por 0-1 en el duelo de ida y, además de jugar en su estadio, tiene a favor que si la serie termina empatada, eliminará a los monarcas de liga. O sea, mañana Toluca está obligado a ganar por dos goles o será eliminado.

Los Tuzos apostarán al regreso de Rondón de una suspensión; el venezolano, el brasileño Kenedy y el ecuatoriano Enner Valencia son figuras claves del ataque del cuadro del entrenador argentino Esteban Solari, que empató 1-1 con los monarcas de liga en la fase regular.

Paulinho y el brasileño Helinho liderarán el ataque de los Diablos del estratega argentino Antonio Mohamed, quien confía en confirmar la capacidad de su equipo para remontar marcadores, como hizo a mitad de semana al golear al Nashville de la MLS para clasificarse a la final de la Copa de campeones de la Concacaf.

Los primeros semifinalistas del Clausura se definirán hoy, cuando el Tigres UANL del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre se meterá en el estadio de las Chivas de Guadalajara, a las que superó por 3-1 en el duelo de ida; y el Cruz Azul recibirá al Atlas, al que venció por 2-3 en el primer duelo de la serie.

Tigres y Cruz Azul se clasificarán a la etapa de los cuatro mejores sin ganan, empatan o pierden por un gol.EFE

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