Puntos clave de la primera conferencia global para la eliminación de los combustibles fósiles

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La primera conferencia global para buscar una salida de las energías fósiles ha llegado a su fin, pero ¿qué se impulsó en la agenda en Santa Marta, un puerto carbonífero en la costa Caribe?

Aquí algunas conclusiones:

– Hojas de Ruta –

Francia llamó la atención en la apertura del evento al publicar una «hoja de ruta» con detalles de su plan para eliminar todos los combustibles fósiles para 2050.

Analistas dijeron que ningún otro país había publicado un derrotero tan claro e integral, lo que envió una importante señal desde una de la economías más avanzadas del mundo sobre sus metas en este aspecto.

El revuelo causó cierto malestar en Santa Marta pues no existe una hoja de ruta definida de forma oficial, y Francia no anunció una nueva política, sino compromisos ya existentes bajo un título diferente.

Otros países señalaron que también tienen preparados calendarios para eliminar el carbón y otros combustibles, planes para la descarbonización de la industria pesada y objetivos en el uso de energías renovables.

Leo Roberts, del centro de pensamiento E3G, dijo que una hoja de ruta debe ser guiada por la ciencia y hacer de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles un «principio central de planificación» en torno al cual graviten las demás políticas.

– Ciencia «Spaghetti» –

Uno de los resultados principales fue la creación de un panel científico experto para asesorar a los gobiernos, ciudades y regiones en la planeación de sus propias rutas de transición hacia el abandono de energías fósiles.

Carlos Nobre, renombrado climatólogo y científico de Brasil y uno de los impulsores de dicho panel, dijo a la AFP que «este proveerá todas las soluciones, para implementarlos y para financiarlos».

Al Panel Científico para la Transición Energética Global se le apodó graciosamente el grupo «Spaghetti» por su acrónimo en inglés: SPGET.

– Zonas libres de combustibles fósiles –

Impulsado por la sociedad civil, el concepto de «Zonas Libres de Combustibles Fósiles» gana adeptos en las reuniones internacionales y encontró un terreno fértil en Santa Marta.

El objetivo de estas zonas es designar territorios que, debido a su importancia ecológica, desde el Amazonas hasta la cuenca del Congo y la selva tropical indonesia estén protegidas por los gobiernos para prohibir en ellas cualquier exploración y extracción de hidrocarburos.

El grupo de expertos Earth Insight estima que existen 58 áreas protegidas de este tipo en todo el mundo.

Colombia, por ejemplo, prohibió la extracción de hidrocarburos y la minería en su región amazónica el año pasado para «detener la expansión de la frontera extractiva», dijo la ministra del Medio Ambiente, Irene Vélez Torres, anfitriona de la conferencia.

– Próxima conferencia en Tuvalu –

Colombia pasó el testigo a Tuvalu, un pequeño estado insular en los confines del océano Pacífico, que alojará en 2027 la próxima conferencia para la eliminación de combustibles fósiles.

Tuvalu está seriamente amenazado por el aumento del nivel del mar y se ha convertido en una voz referente en el escenario internacional para países empobrecidos y en peligro por las consecuencias del cambio climático.

«Este viaje que comenzó aquí, en un puerto carbonífero del mar Caribe, ahora se dirige al océano Pacífico», dijo el ministro de Cambio Climático de Tuvalu, Maina Talia.

«Creo que el hecho de que el Pacífico esté lejos no puede ser una excusa», dijo a la AFP Nikki Reisch, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, en Santa Marta.

«Los países insulares del Pacífico soportan constantemente la carga de acudir a otros foros e intentar que se escuche su voz», afirmó.

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