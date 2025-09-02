Putin califica ante Fico de «completa sandez» un posible ataque ruso a un país de la UE

1 minuto

Pekín, 2 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de «completa sandez» las acusaciones de que Rusia se plantee atacar en un futuro a un país de la Unión Europea (UE).

«En lo que se refiere a los agresivos planes de Rusia en relación a Europa, quiero subrayar una vez más que son una completa sandez que no tienen absolutamente ninguna base», dijo Putin al comienzo de la reunión celebrada en Pekín y transmitida en directo por la televisión rusa en víspera del 80 aniversario de la victoria de China sobre Japón.

Putin acusó a los europeos, a los que calificó de «especialistas en películas de terror», de intentar provocar continuamente «la histeria sobre que Rusia se plantea supuestamente atacar a Europa».

«Yo creo que para una persona sensata esto es una clara provocación o (un caso de) total incompetencia (…) Rusia nunca ha tenido, no tiene, ni tendrá deseo de atacar a nadie», afirmó.

Al mismo tiempo, aseguró que para Rusia «es inadmisible» el ingreso ucraniano en la OTAN, mientras que nunca se ha opuesto a la entrada del país vecino en la UE, algo que Fico también respaldó.

Y es que acusó a la Alianza Atlántica de intentar «absorber» a «prácticamente todo el espacio postsoviético», lo que incluye Ucrania.

«Teníamos que reaccionar», dijo y volvió a insistir en que la futura seguridad de Ucrania no puede ser garantizada «a costa de la Federación Rusa».EFE

