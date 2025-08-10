The Swiss voice in the world since 1935

Putin cierra filas con sus principales aliados antes de la cumbre con Trump

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 10 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, cierra filas con sus principales aliados, a los que llamó para informarles sobre los planes para la cumbre del 15 de agosto en Alaska con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En los últimos tres días, según el Kremlin, Putin ha conversado telefónicamente con los líderes de los principales países del grupo BRICS: China, India, Brasil y Sudáfrica.

Putin llamó primero el viernes al presidente chino, Xi Jinping, y al primer ministro indio, Narendra Modi, a cuyo país Trump impuso un arancel del 50 % por importar petróleo ruso.

Mientras Xi ha sido más cauteloso por su antagonismo con la OTAN, Modi siempre abogó por parar la guerra cuanto antes, aunque Kiev le acusó recientemente de suministrar a Moscú componentes para drones de asalto.

El sábado Putin habló con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que le expresó su apoyo a los esfuerzos de paz y se mostró dispuesto a contribuir a dicho proceso.

Además, también llamó a su principal aliado en Ucrania, el líder bielorruso Alexandr Lukashenko, y a los presidentes de las centroasiáticas Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán.

Putin informó a todos sobre los principales resultados de las consultas que mantuvo esta semana en el Kremlin con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en las que se acordó la convocatoria de la cumbre.

Por el momento se desconoce la postura rusa de cara a la reunión en Alaska, aunque pocos días antes Putin aseguró que sus demandas permanecen invariables: reconocimiento internacional de las anexiones rusas; neutralidad ucraniana; cese de la ayuda militar extranjera a Kiev y elecciones para reemplazar al presidente, Volodímir Zelenski.

En respuesta, Zelenski aseguró que no habrá acuerdo de paz sin la participación ucraniana, al tiempo que descartó que Kiev pueda reconocer la ocupación ucraniana de parte de su territorio.

Aunque tanto Trump como el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hablaron de intercambios de territorio y cesiones territoriales, los expertos consideran que ni Moscú ni Kiev parecen dispuestos a día de hoy a realizar concesiones en ese terreno.

Precisamente, Zelenski también ha mantenido este domingo contactos con los líderes kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, quien expresó su apoyo a una paz basada en el derecho internacional que respete la integridad territorial de los países, y azerbaiyano, Ilham Aliyev, actualmente enfrentado a Moscú.EFE

mos/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR