Putin felicita a los rusos en el tercer aniversario de la anexión de regiones ucranianas

2 minutos

Moscú, 30 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy a sus ciudadanos en ocasión del tercer aniversario de la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, que en Rusia se celebra como el día de la reunificación con esos territorios.

«Les felicito cordialmente con motivo de esta festividad: el Día de la Reunificación de las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, de las regiones de Zaporiyia y de Jersón con nuestro gran país unido», afirmó el mandatario en un videomensaje publicado en la web del Kremlin y retransmitido por televisión.

Recordó que hace tres años los habitantes de esas regiones tomaron la decisión «estar con su patria, con Rusia, regresar a su familia, de la que siempre fueron parte».

Putin aludía las referendos celebrados en las cuatro regiones anexionadas sin que las tropas rusas controlaran sus territorios, consultas a los que la comunidad internacional negó toda legitimidad.

Tras los referendos, el 30 de septiembre de 2022 fueron firmados en el Kremlin los tratados de incorporación de la cuatro regiones en la Federación Rusa.

«Hicimos lo que teníamos que hacer y estamos orgullosos de ello: apoyamos a nuestros hermanos y hermanas en su elección firme y responsable» recalcó.

El presidente ruso añadió parea defender esas elección los «soldados y sus comandante se alzan al ataque y todo el país, toda Rusia, trabaja y libra una batalla justa».

«Sé lo difícil que es para los residentes de las ciudades y pueblos liberados en este momento. Hay muchos problemas realmente urgentes. Entre ellos se encuentran los más urgentes y vitales para todos, como el suministro de agua potable, el acceso a una atención médica de calidad, etcétera», admitió.

Para hacer frente a esas dificultades, agregó, se ha puesto en marcha un programa de desarrollo socioeconómico a gran escala.

«En esencia, (el programa) trata del renacimiento de nuestras tierras ancestrales e históricas rusas. Todo el país, todas las regiones de Rusia participan en él», subrayó el presidente ruso. EFE

