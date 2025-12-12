Putin habla con Maduro y reafirma su respaldo a Venezuela ante la crisis con EEUU

El presidente ruso Vladimir Putin reafirmó su apoyo a su homólogo venezolano Nicolás Maduro ante la crisis con Estados Unidos, en una conversación telefónica el jueves, según comunicados de Moscú y Caracas.

La llamada se produjo tras la captura el miércoles por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas de Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe iniciado a fines de agosto con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.

«Vladimir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa», informó el Kremlin.

Según la presidencia rusa, ambos mandatarios confirmaron además su «compromiso mutuo» con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económico, energético y comercial.

El gobierno de Maduro informó poco después que los mandatarios «reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales», según un comunicado de la cancillería venezolana.

Putin dijo a Maduro que «los canales de comunicación directa entre ambas naciones se mantienen abiertos de manera permanente, y aseguró que Rusia continuará apoyando a Venezuela en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina», indicó el texto.

Maduro, un fiel aliado de Putin, le ratificó al líder ruso que Venezuela «está ganando la batalla por la paz, el crecimiento económico y la estabilidad social», apuntó la cancillería.

El mandatario venezolano anunció en mayo un nuevo acercamiento entre Moscú y Caracas con la firma de un tratado de cooperación.

Estados Unidos multiplica las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el presidente venezolano, a quien acusa de dirigir un cártel de drogas, lo cual él niega. En una reciente entrevista, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los días de Maduro están «contados».

Maduro cuestiona las maniobras estadounidenses y afirma que buscan un «cambio de régimen» para apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo venezolanas.

