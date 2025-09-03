The Swiss voice in the world since 1935

Putin invita a Kim Jong-un a Moscú

Pekín, 3 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, invitó este miércoles al líder norcoreano, Kim Jong-un, a visitar Moscú, aunque sin fechas previstas.

«El presidente invitó de nuevo a Kim Jong-un a Moscú. Este dijo que aceptaba la oferta», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los medios rusos desde Pekín.

Sin embargo, no se han concretado las fechas exactas de la visita, «esto se acordará posteriormente», aclaró Peskov.

Previamente, durante el encuentro entre ambos mandatarios, el dirigente norcoreano se despidió de Putin diciéndole «nos vemos pronto».

Durante la conversación, Kim Jong-un le prometió a Putin seguir ayudándole en todo lo que necesite, como ya hizo a la hora de proporcionar tropas para combatir a los soldados ucranianos que se adentraron el la región rusa de Kursk.

«Si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideraremos nuestro deber de hermano. Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia», dijo Kim al comienzo de la reunión, según informó la agencia Interfax.

Putin subrayó, por su parte, que las relaciones entre ambos países son desde hace un tiempo «de confianza, amistosas y entre aliados».

«A iniciativa suya, como es bien sabido, sus fuerzas especiales tomaron parte en la liberación de la región de Kursk en plena consonancia con nuestro acuerdos. Combatieron de manera valiente y heroica», destacó.

Destacó que Rusia «nunca» olvidará las víctimas que sufrió el ejército norcoreano, que algunas fuentes estimaron en varios miles de soldados.EFE

