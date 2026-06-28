Putin promete abastecer Crimea de combustible tras ataques de Kiev

Compartir

1 minuto

Moscú, 28 jun (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió este domingo que la anexionada península de Crimea, donde esta semana fue declarado el estado de emergencia para hacer frente a los crecientes ataques de Kiev, será abastecida de combustible.

“En cuanto al suministro de combustible a Crimea (…) su necesidad mensual es de 70.000 toneladas. Actualmente, Crimea cuenta con reservas para unos pocos días, pero sus necesidades serán cubiertas”, dijo el jefe del Kremlin en una entrevista concedida al presentador Pável Zarubin.

En este sentido, prometió que aumentarán los suministros a la península “tanto por tierra como por mar”.

“Estoy convencido de que esta tarea se cumplirá”, aseveró.

Estas aseveraciones llegan dos días después de que las autoridades crimeas declararan la situación de emergencia tras cortes eléctricos y escasez de combustible en la península provocados por ataques diarios de las fuerzas ucranianas.EFE

mos/nvm