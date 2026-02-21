Putin promulga ley que permite a los servicios de seguridad desconectar la red móvil

2 minutos

Moscú, 21 feb (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó hoy una ley que obliga a los teleoperadores a desconectar la red de telefonía móvil a petición del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Dicha ley, que ha sido colgada en el portal de información legal del Estado ruso, había sido aprobada esta misma semana por ambas cámaras del Parlamento ruso, la Duma y el Consejo de la Federación.

El documento modifica la Ley de Comunicaciones y estipula que los operadores no serán responsables ante sus clientes de las interrupciones del servicio si el corte es realizado a petición del FSB.

El primer borrador estipulaba que los cortes se realizarían únicamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y del Estado, pero la versión final precisa que dicha decisión corresponderá al jefe del Estado.

Por el momento, se desconoce en qué casos se desconectará la red a nivel federal o regional, aunque activistas independientes temen que dicha decisión sea puramente arbitraria.

Una vez firmada por el presidente, la ley entrará en vigor 10 días después de su publicación en el boletín oficial.

Según informa la prensa local, la mitad de las regiones rusas experimentan cortes casi diarios de internet.

A pesar de que las autoridades rusas excusan los cortes con los constantes ataques de drones ucranianos contra el país, la mayoría de las regiones con cortes de red no se encuentran entre los principales objetivos de Kiev.

La censura de internet por parte del Kremlin ha afectado a la velocidad y acceso a la red, pero también ha restringido decenas de miles de páginas web, medios de comunicación y redes sociales, especialmente en los últimos cuatro años de guerra.

La prensa adelantó esta semana que el 1 de abril será bloqueada definitivamente la red de mensajería Telegram, cuya ralentización ya causó un gran malestar entre diputados, blogueros y militares rusos, que lo emplean profusamente en el frente ucraniano.EFE

mos/alf