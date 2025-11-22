Putin ratifica el compromiso de Rusia con Venezuela en su relación estratégica

Caracas, 22 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladimir Putin, ratificó su compromiso con Venezuela en su relación estratégica, según una carta enviada por la Embajada de Rusia en Caracas y compartida este sábado por el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil.

«Sin duda alguna, nosotros continuaremos el estrecho trabajo conjunto en aras del fortalecimiento continuo de las relaciones de asociación estratégica entre Moscú y Caracas», manifestó Putin en la carta, enviada al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la víspera de su cumpleaños.

El presidente ruso dijo estar seguro de que, bajo el mandato de Maduro, Venezuela «superará con dignidad todas las pruebas y defenderá sus intereses legítimos en estos tiempos turbulentos».

«Quisiera reconfirmar nuestra solidaridad inalterable con el pueblo amigo de Venezuela. Le deseo buena salud, bienestar y éxitos en su labor estatal», expresó Putin a Maduro.

En octubre pasado, el mandatario venezolano aseguró que su país y Rusia están, «en la práctica, más unidos que nunca», tras celebrar la promulgación por parte de Putin de la ley de ratificación del Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre ambas naciones, que entró en vigor el pasado 12 de noviembre, según el Portal de Información Legal del Estado ruso.

El acuerdo amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

El pasado 3 de noviembre, Maduro dijo que su Gobierno tiene una «comunicación diaria y permanente» con el de Putin sobre «muchos temas en desarrollo», entre ellos, el militar, tras ser consultado sobre los contactos entre Caracas y Moscú en medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Washington sostiene que su contingente militar busca combatir el narcotráfico y asegura que el Gobierno de Maduro, al que considera presidente ilegítimo de Venezuela, es parte integral del tráfico de drogas en la región.

Por su parte, el chavismo niega esta acusación y denuncia que este despliegue busca sacar del poder a Maduro, a quien considera presidente legítimo.EFE

