Putin recibe en el Kremlin al emisario de la India en medio de tensiones con EE.UU.

Moscú, 7 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió este jueves en el Kremlin al asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, quien llegó al país para abordar la cooperación entre las partes a raíz de las sanciones impuestas a Nueva Delhi por Estados Unidos por la compra de petróleo ruso.

Aparte del líder ruso, en la reunión, que tuvo lugar en el Palacio del Senado del Kremlin, estuvieron presentes el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, así como el embajador de la India en Rusia, Vinay Kumar.

En un breve vídeo difundido por el Kremlin se puede ver el caluroso saludo entre Putin y Doval, tras el que se sientan a mesa para iniciar las conversaciones.

Horas antes, Doval ya se reunió con Shoigú, quien dijo que «Rusia y la India están unidos por fuertes lazos de amistad que han resistido la prueba del tiempo».

«Para nuestro país es prioritario el fortalecimiento de la asociación estratégica, privilegiada y especial con la India», enfatizó Shoigú, quien aseguró que Moscú está decidida a continuar «la cooperación activa con el fin de crear un orden mundial nuevo, más justo y estable, y garantizar el imperio del derecho internacional y la lucha conjunta contra los desafíos y amenazas contemporáneas».

Doval aseguró que Delhi valora en gran medida la cooperación estratégica con Moscú, al tiempo que adelantó que su país espera la visita de Putin este mismo mes.

El Kremlin no ha confirmado esa visita, aunque Putin viajará a Asia a principios de septiembre para participar en China en los festejos por el 80 aniversario de la victoria ante Japón en la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales del 25 % a la India en represalia por la compra de petróleo ruso por parte de ese país -que se multiplicaron desde el comienzo de la guerra en Ucrania-, de manera que el gravamen total a las importaciones indias se eleva al 50 %.

Anteriormente, la Administración Trump ya había impuesto un arancel del 25 % a las importaciones procedentes de la India, con el objetivo de reducir el déficit comercial bilateral.

El Gobierno de la India calificó inmediatamente de «injustos, injustificados e irracionales» los nuevos aranceles de EE.UU. y advirtió de que «tomará todas las acciones necesarias» para proteger sus intereses. EFE

mos/psh

(vídeo)