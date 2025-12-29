Putin señala a Trump que ataque a su residencia llevará a revisión de acuerdos alcanzados
Moscú, 29 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania tras un ataque de Kiev a una de sus residencias, informó el Kremlin.
Según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, durante la conversación telefónica que mantuvieron hoy ambos líderes, Trump estaba «indignado» por lo ocurrido y dijo que «no se podía ni imaginar una acción tan descabellada» por parte de Kiev. EFE
